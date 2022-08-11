4. Bölüm "Sosyal Kaygı ve Aidiyet"

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kendini Bilmek 4. bölümü sizlerle... Kendini Bilmek'in 4. bölümünde Uzman Klinik Psikolog Zeynep Karzıoğlu Şimşek konuk oldu. Kendini Bilmek'in bu bölümünde "Ergenlik Çağında Sosyal Kaygı ve Aidiyet" başlığı altında şu konular konuşuldu:

Kaygı nedir?

Sosyal Kaygı nedir?

Hangi yaşlarda sosyal kaygı oluşmaya başlar?

Aidiyet ne demek?

Çocukların ergenlik döneminde ailelere hangi görevler düşüyor?

Çocuklar hangi yaşlarda ergenliğe giriyor?

Ergenlik dönemi ve özellikleri Ergenlik döneminin güzel yanları var mı?

Ergenlik dönemindeki çocuklara, aileler nasıl davranmalı?

Pandemi sürecinde çocuklar nasıl etkilendi?