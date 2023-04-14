Affetmenin Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek (24. Bölüm)

İlişkilerimizde affetmeyi nasıl sağlayabiliriz?

14 Nisan 2023 | 14:20
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Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kendini Bilmek 24. bölümüyle sizlerle... Kendini Bilmek'e bugün Uzm. Klinik Psikolog Hamza Ertürk ve Sosyal Hizmet Uzmanı/Sanat Terapisti Arzu Avşar konuk oldu.

Kendini Bilmek'in bu bölümünde "Affetmenin Hayattaki Yeri" ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:

00:00 Kendini Bilmek

01:00 Affetmenin Hayattaki Yeri

10:00 Affedici Olmalı mıyız?

20:00 Affetmeli miyiz?

25:00 Affetmenin İnsana Etkileri

35:00 İlişkilerimizde Affetmeyi Nasıl Sağlayabiliriz?

01:15:00 Ne Zaman Özür Dilemeliyiz?

01:30:00 Özür Dilemek Neden Zordur?

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