Affetmenin Hayattaki Yeri | Kendini Bilmek (24. Bölüm)

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kendini Bilmek 24. bölümüyle sizlerle... Kendini Bilmek'e bugün Uzm. Klinik Psikolog Hamza Ertürk ve Sosyal Hizmet Uzmanı/Sanat Terapisti Arzu Avşar konuk oldu.
Kendini Bilmek'in bu bölümünde "Affetmenin Hayattaki Yeri" ana başlığı altında konuşulan konular şöyle:
00:00 Kendini Bilmek
01:00 Affetmenin Hayattaki Yeri
10:00 Affedici Olmalı mıyız?
20:00 Affetmeli miyiz?
25:00 Affetmenin İnsana Etkileri
35:00 İlişkilerimizde Affetmeyi Nasıl Sağlayabiliriz?
01:15:00 Ne Zaman Özür Dilemeliyiz?
01:30:00 Özür Dilemek Neden Zordur?