Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar | Kendini Bilmek (330. Bölüm)

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün " Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar " konusu konuşuldu. Programa Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar

03:01 Öz denetim becerisini nasıl kazanabiliriz?

07:06 Her şey kafada biter, cümlesi bir illüzyon mu?

16:07 İnsan neden alışkanlıklarında süreklilik sağlayamaz?

21:32 İnsan neden istikrarlı olamaz?

25:22 Çocukların kazanmasını istediğimiz alışkanlıklar için ne yapmalıyız?

26:50 İstikrarın düşmanı konfor alanlarımız olabilir mi?

29:57 Çocuğun irade gelişimini annesinin kaygıları engelliyor olabilir mi?

38:57 İstikrarı etkileyen olumsuz faktörler neler?

42:24 Alışkanlıkları edinmede gerçekten isteme sorunu

51:35 Kendimiz olarak nasıl kalabiliriz?