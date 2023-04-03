Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar | Kendini Bilmek (330. Bölüm)

Çocukların kazanmasını istediğimiz alışkanlıklar için ne yapmalıyız?

03 Nisan 2023 | 17:27
VİDEO DEVAM EDİYOR

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün " Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar " konusu konuşuldu. Programa Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar
03:01 Öz denetim becerisini nasıl kazanabiliriz?
07:06 Her şey kafada biter, cümlesi bir illüzyon mu?
16:07 İnsan neden alışkanlıklarında süreklilik sağlayamaz?
21:32 İnsan neden istikrarlı olamaz?
25:22 Çocukların kazanmasını istediğimiz alışkanlıklar için ne yapmalıyız?
26:50 İstikrarın düşmanı konfor alanlarımız olabilir mi?
29:57 Çocuğun irade gelişimini annesinin kaygıları engelliyor olabilir mi?
38:57 İstikrarı etkileyen olumsuz faktörler neler?
42:24 Alışkanlıkları edinmede gerçekten isteme sorunu
51:35 Kendimiz olarak nasıl kalabiliriz?

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