Ayrılıkla baş etme | Kendini Bilmek (324. Bölüm)

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Ayrılıkla baş etme" konusu konuşuldu. Programa Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.
00:00 Ayrılıkla baş etme
07:20 İnsan ayrılığı ilk defa nerede yaşar?
14:15 Ayrılamayan çocuk mu anne mi?
21:10 Çocuklukta anneden ayrışamayanlar yetişkinlikte neler yaşar?
33:49 Ergenlik döneminde aileden ayrışma sorunları neler?
41:29 Evlilikte ebeveynlerinden ayrışamamış kişilerin özellikleri
58:04 Bireylerin kendi ailelerini kurmaya çalışırken zorlandığı noktalar
01:10:32 Sağlıklı yetişkin ilişkilerde nasıl davranır?
01:12:46 Eş seçiminde sağlıksız ebeveyn tutumları nelerdir?
01:14:56 Aile apartmanında yaşanan temel sorunlar neler?
01:25:23 Eşler birbirlerine rahatsız olduğu noktaları nasıl ifade etmeli?
01:31:35 İnsan neden birisinden ayrılamaz?