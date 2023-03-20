Ayrılıkla baş etme | Kendini Bilmek (324. Bölüm)

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Ayrılıkla baş etme" konusu konuşuldu. Programa Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Ayrılıkla baş etme

07:20 İnsan ayrılığı ilk defa nerede yaşar?

14:15 Ayrılamayan çocuk mu anne mi?

21:10 Çocuklukta anneden ayrışamayanlar yetişkinlikte neler yaşar?

33:49 Ergenlik döneminde aileden ayrışma sorunları neler?

41:29 Evlilikte ebeveynlerinden ayrışamamış kişilerin özellikleri

58:04 Bireylerin kendi ailelerini kurmaya çalışırken zorlandığı noktalar

01:10:32 Sağlıklı yetişkin ilişkilerde nasıl davranır?

01:12:46 Eş seçiminde sağlıksız ebeveyn tutumları nelerdir?

01:14:56 Aile apartmanında yaşanan temel sorunlar neler?

01:25:23 Eşler birbirlerine rahatsız olduğu noktaları nasıl ifade etmeli?

01:31:35 İnsan neden birisinden ayrılamaz?