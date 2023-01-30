Bitmeyen Bir Yorgunluk Hali: Tükenmişlik | Kendini Bilmek

Tükenmişlik sendromuna girdiğimizi nasıl anlarız? Tükenmişlik sendromu kimlerde görülür? İlişkilerde tükenmişlik nasıl olur? Tükenmişliği etkileyen sosyal faktörler nelerdir? Tükenmişliğin eğitim, aile ve çalışma hayatına olumsuz etkileri nelerdir? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Tükenmişlik Sendromu" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Fiziksel, duygusal ve zihinsel sendrom: Tükenmişlik

06:00 Bitmeyen bir yorgunluk hali: Tükenmişlik

09:00 Bireyleri tükenmişliğe götüren sebepler

14:00 Tükenmişlik sendromuna girdiğimizi nasıl anlarız?

18:30 Tükenmişlik sendromu kimlerde görülür?

25:00 İlişkilerde tükenmişlik nasıl olur?

30:00 Tükenmişliğin belirtileri neler?

34:00 Tükenmişliği etkileyen sosyal faktörler

40:00 Duygularımızı tüketen insanlara karşı ne yapmalıyız?

52:00 Stresle birlikte gelen tükenmişlik hissi

01:02:00 Tükenmişlik hangi mesleklerde daha sık görülüyor?

01:08:00 Tükenmişliğin eğitim, aile ve çalışma hayatına olumsuz etkileri

01:13:00 Tükenmişlik, hangi mesleklerde daha sık görülüyor?

01:25:00 Stresle birlikte gelen tükenmişlik hissi

01:30:00 Tükenmişliğin çaresi var mı?