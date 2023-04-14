Çocuklarda ve Yetişkinlerde Öğrenme Süreci | Kendini Bilmek (15. Bölüm)

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kendini Bilmek 15. bölümü ile sizlerle... Kendini Bilmek'in 15. bölümünde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu. Kendini Bilmek'in bu bölümünde "Çocuklarda ve Yetişkinlerde Öğrenmenin Önemi" konuşuldu.

00:00 Kendini Bilmek

01:00 Nöropsikoloji Nedir?

07:00 Disleksi Nedir?

09:00 Kişiler Arası Öğrenme Süreçleri

12:00 Çocuklarda Öğrenme Süreci

18:00 Pandemi Süreci Çocuklara Nasıl Yansıdı?

21:00 Çocuklarda Öfke Nöbeti

25:00 Online Eğitimin Çocuklarda Etkisi

30:00 Öğrenmede Hayal Kırıklığı

35:00 Çocuklarda Oyun Bağımlılığının Zararları

38:00 Sınav Kaygısıyla Baş Etmenin Yolları

47:00 Çocuklarda öğrenme süreci