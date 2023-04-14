Çocuklarda ve Yetişkinlerde Öğrenme Süreci | Kendini Bilmek (15. Bölüm)

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kendini Bilmek 15. bölümü ile sizlerle... Kendini Bilmek'in 15. bölümünde Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu. Kendini Bilmek'in bu bölümünde "Çocuklarda ve Yetişkinlerde Öğrenmenin Önemi" konuşuldu.
00:00 Kendini Bilmek
01:00 Nöropsikoloji Nedir?
07:00 Disleksi Nedir?
09:00 Kişiler Arası Öğrenme Süreçleri
12:00 Çocuklarda Öğrenme Süreci
18:00 Pandemi Süreci Çocuklara Nasıl Yansıdı?
21:00 Çocuklarda Öfke Nöbeti
25:00 Online Eğitimin Çocuklarda Etkisi
30:00 Öğrenmede Hayal Kırıklığı
35:00 Çocuklarda Oyun Bağımlılığının Zararları
38:00 Sınav Kaygısıyla Baş Etmenin Yolları
47:00 Çocuklarda öğrenme süreci