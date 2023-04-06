Çocukların telefon kullanımı beyni nasıl etkiliyor? (332. Bölüm)

Telefon bağımlılığı insan beynini nasıl etkiler?

06 Nisan 2023 | 16:42
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Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün izleyicilerden gelen sorulara cevaplar verildi. Programa Uzman Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek
03:00 Çocukların telefon kullanımı beyni nasıl etkiliyor?
09:00 Türkiye'de çocukların en çok kullandığı uygulamalar
15:00 Çocuklar ekran bağımlılığından nasıl kurtulabilir?
17:00 Dünyada çocukların en çok kullandığı uygulamalar
25:00 Telefon kullanımının beyne etkisi
42:00 Çocuklar için ekran süresi nasıl olmalı?
46:00 Telefon bağımlılığı insan beynini nasıl etkiler?
58:00 Bebeğim durmadığında kendi videolarını izletiyorum, zararlı mı?

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