Çocukların telefon kullanımı beyni nasıl etkiliyor? (332. Bölüm)

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün izleyicilerden gelen sorulara cevaplar verildi. Programa Uzman Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Çocukların telefon kullanımı beyni nasıl etkiliyor?

09:00 Türkiye'de çocukların en çok kullandığı uygulamalar

15:00 Çocuklar ekran bağımlılığından nasıl kurtulabilir?

17:00 Dünyada çocukların en çok kullandığı uygulamalar

25:00 Telefon kullanımının beyne etkisi

42:00 Çocuklar için ekran süresi nasıl olmalı?

46:00 Telefon bağımlılığı insan beynini nasıl etkiler?

58:00 Bebeğim durmadığında kendi videolarını izletiyorum, zararlı mı?