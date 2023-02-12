Deprem sonrası psikolojik ilk yardım | Kendini Bilmek

Kendini Bilmek'te bugün "Deprem sonrası psikolojik ilk yardım" konuşuldu.

00:00 Kendini Bilmek

04:03 Afet sonrası oluşabilecek travmalar neler?

10:54 Deprem sonrası travma ve psikolojik ilk yardım

17:28 Afet mağdurlarının iyi olmalarını nasıl destekleyebiliriz?

25:37 Deprem sürecinde ümit etmenin önemi

27:12 Depremin travmatik etkileri neler?

31:52 Depremi yaşayan insanlara psikolojik olarak nasıl destek vermeliyiz?

37:07 Depremzedelerin fizyolojik ve psikolojik belirtileri

40:00 Çocuklara afet sürecini nasıl anlatmalıyız?

58:19 Afetlerde sosyal medyanın olumlu-olumsuz yanları

01:02:45 Afet sonrası çocuklarda görülen travmatik etkiler

01:07:02 Depremin travmatik etkileri neler?

01:13:08 Afet sonrası yardım ve destek konusunda neler yapabiliriz?

01:16:34 Yetim ve öksüz kalan çocuklara koruyucu aile olmanın önemi

01:20:51 Afet sonrası yardım ve destek konusunda neler yapabiliriz?

01:24:56 AFAD'ın ihtiyaçlar listesinde neler var?