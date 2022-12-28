Eşler Arası Uyum ve Evlilikte Sürdürülebilirlik | Kendini Bilmek

Evliliğin uyumlu olduğunu anlamanın yolları nelerdir? Evlilikte istikrar nasıl sağlanır? Uyumlu eşlerin özellikleri nelerdir? Evliliğin uyumlu olduğunu anlamanın yolları nelerdir? Sağlıklı ve uyumlu evlilikler yürütebilmenin yolların nelerdir? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Memnuniyetsizlik" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Aile Danışmanı Filiz Tepe ve Uzman Psikolojik Danışman Ersel Kocaboz konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Eşler arası uyum ve evlilikte sürdürülebilirlik

07:00 Evliliğin uyumlu olduğunu anlamanın yolları

14:00 Sorun odaklı evlilikten çözüm odaklı evliliğe

20:00 Evliliğin psikolojik ve sosyolojik boyutu

23:00 Evlilikte yaşam kalitesi ve iyi oluş

26:00 Evlilikte istikrar nasıl sağlanır?

28:00 Evlilikte sevgi dilleri ve uyum

30:30 Uyumlu eşlerin özellikleri

34:30 Aile birliğinin kurulmasında ilk adım: Evlilik

37:00 Evliliği etkileyen ölçekler

44:00 Eşler arasındaki iletişim tarzlarının evliliğe yansıması

49:00 Evliliğin uyumlu olduğunu anlamanın yolları

52:00 Çiftler arasındaki sevgi bağı evliliği nasıl etkiler?

55:00 Ailelerin evlilik ilişkisine etkisi

56:15 Sağlıklı ve uyumlu evlilikler yürütebilmek

57:00 İletişimdeki hataların evliliğe yansıması

01:00:00 Evlilikte eş desteği

01:05:00 Evliliğin psikolojik ve sosyolojik boyutu

01:08:00 Eşlerin ortak zaman geçirebilmesi neden önemli?

01:13:00 Sevginin evlilik uyumundaki yeri

01:16:00 Sorun odaklı evlilikten çözüm odaklı evliliğe

01:20:00 Evlilikte istikrar nasıl sağlanır?

01:23:00 Evlilikte yaşam kalitesi ve iyi oluş

01:27:00 Aile birliğinin kurulmasında ilk adım: Evlilik

01:31:00 Evlilikte güç mücadelesi

01:35:00 Sağlıklı ve uyumlu evlilikler yürütebilmek