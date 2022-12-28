Eşler Arası Uyum ve Evlilikte Sürdürülebilirlik | Kendini Bilmek

Evliliğin uyumlu olduğunu anlamanın yolları nelerdir? Evlilikte istikrar nasıl sağlanır? Uyumlu eşlerin özellikleri nelerdir? Evliliğin uyumlu olduğunu anlamanın yolları nelerdir? Sağlıklı ve uyumlu evlilikler yürütebilmenin yolların nelerdir? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Memnuniyetsizlik" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Aile Danışmanı Filiz Tepe ve Uzman Psikolojik Danışman Ersel Kocaboz konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Eşler arası uyum ve evlilikte sürdürülebilirlik
07:00 Evliliğin uyumlu olduğunu anlamanın yolları
14:00 Sorun odaklı evlilikten çözüm odaklı evliliğe
20:00 Evliliğin psikolojik ve sosyolojik boyutu
23:00 Evlilikte yaşam kalitesi ve iyi oluş
26:00 Evlilikte istikrar nasıl sağlanır?
28:00 Evlilikte sevgi dilleri ve uyum
30:30 Uyumlu eşlerin özellikleri
34:30 Aile birliğinin kurulmasında ilk adım: Evlilik
37:00 Evliliği etkileyen ölçekler
44:00 Eşler arasındaki iletişim tarzlarının evliliğe yansıması
49:00 Evliliğin uyumlu olduğunu anlamanın yolları
52:00 Çiftler arasındaki sevgi bağı evliliği nasıl etkiler?
55:00 Ailelerin evlilik ilişkisine etkisi
56:15 Sağlıklı ve uyumlu evlilikler yürütebilmek
57:00 İletişimdeki hataların evliliğe yansıması
01:00:00 Evlilikte eş desteği
01:05:00 Evliliğin psikolojik ve sosyolojik boyutu
01:08:00 Eşlerin ortak zaman geçirebilmesi neden önemli?
01:13:00 Sevginin evlilik uyumundaki yeri
01:16:00 Sorun odaklı evlilikten çözüm odaklı evliliğe
01:20:00 Evlilikte istikrar nasıl sağlanır?
01:23:00 Evlilikte yaşam kalitesi ve iyi oluş
01:27:00 Aile birliğinin kurulmasında ilk adım: Evlilik
01:31:00 Evlilikte güç mücadelesi
01:35:00 Sağlıklı ve uyumlu evlilikler yürütebilmek