Eşler birbirini neden değiştirmek ister? (333. Bölüm)

Sevgiyi gösterme biçiminin farklılığı ne gibi sonuçlar doğuruyor?

07 Nisan 2023 | 10:24
VİDEO DEVAM EDİYOR

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün izleyicilerden gelen sorulara cevaplar verildi. Programa Davranış Bilimleri Uzmanı Dr. Ferhat Aslan konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Toplumumuzdaki aile hayatında değişimler

05:00 Geçmiş bugünden daha mı iyi?

08:00 Korkutularak saygı kazanılır mı?

14:00 Geleneğin muhafazakarlığı yeni nesile nasıl zarar veriyor?

22:00 Eşler arasında yaşanan sorunların temeli nedir?

25:00 Kadının birey olmasının önündeki en büyük engel nedir?

33:00 Eşler birbirini neden değiştirmek ister?

50:00 İletişimsizlik ne gibi sonuçlar doğuruyor?

01:04:00 Sevgiyi gösterme biçiminin farklılığı ne gibi sonuçlar doğuruyor?

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