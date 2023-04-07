Eşler birbirini neden değiştirmek ister? (333. Bölüm)

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün izleyicilerden gelen sorulara cevaplar verildi. Programa Davranış Bilimleri Uzmanı Dr. Ferhat Aslan konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Toplumumuzdaki aile hayatında değişimler
05:00 Geçmiş bugünden daha mı iyi?
08:00 Korkutularak saygı kazanılır mı?
14:00 Geleneğin muhafazakarlığı yeni nesile nasıl zarar veriyor?
22:00 Eşler arasında yaşanan sorunların temeli nedir?
25:00 Kadının birey olmasının önündeki en büyük engel nedir?
33:00 Eşler birbirini neden değiştirmek ister?
50:00 İletişimsizlik ne gibi sonuçlar doğuruyor?
01:04:00 Sevgiyi gösterme biçiminin farklılığı ne gibi sonuçlar doğuruyor?