Hamilelikte Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek (16. Bölüm)

Bu bölümde Dr. Ayşe Kaya Göktepe ile hamilelik sürecinde değişen psikolojik durumlar konuşuldu.

14 Nisan 2023 | 08:41
VİDEO DEVAM EDİYOR

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kendini Bilmek 16. bölümü ile sizlerle... Kendini Bilmek'in 16. bölümüne Klinik Psikolog Dr. Ayşe Kaya Göktepe konuk oldu.

Kendini Bilmek'in bugün "Hamilelilkte Ruh Sağlığı" konuşuldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Hamilelik Sürecinde Değişen Psikolojik Durumlar

05:00 Gebelik Depresyonu

10:00 Anneliğe Doğmak

15:00 Doğum Korkusu

19:00 Doğum Öncesi Annenin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

21:00 Doğuma Hazırlık Süreci

28:00 Annelik Psikolojisi

40:00 Doğum Sonrası Eş ve Ailelerin Rolleri

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

325. Bölüm | Psikolojik Travmalar
325. Bölüm | Psikolojik Travmalar 21 Mart 2023 | 17:34
326. Bölüm | Ramazan'da Yardımlaşma ve Paylaşma
326. Bölüm | Ramazan'da Yardımlaşma ve Paylaşma 23 Mart 2023 | 15:45
Şükretmek | Kendini Bilmek (327. Bölüm)
Şükretmek | Kendini Bilmek (327. Bölüm) 27 Mart 2023 | 21:27
Oruç ve Öfke Kontrolü | Kendini Bilmek
Oruç ve Öfke Kontrolü | Kendini Bilmek 29 Mart 2023 | 15:35
Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar | Kendini Bilmek (330. Bölüm)
Alışkanlık Kazanma Ve İstikrar | Kendini Bilmek (330. Bölüm) 03 Nisan 2023 | 16:59
Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler oluyor? (331.Bölüm)
Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler oluyor? (331.Bölüm) 06 Nisan 2023 | 09:21
Çocukların telefon kullanımı beyni nasıl etkiliyor? (332. Bölüm)
Çocukların telefon kullanımı beyni nasıl etkiliyor? (332. Bölüm) 06 Nisan 2023 | 16:39
Yaşamın Karanlık Yüzü: Bağımlılık | Kendini Bilmek (39. Bölüm)
Yaşamın Karanlık Yüzü: Bağımlılık | Kendini Bilmek (39. Bölüm) 14 Nisan 2023 | 10:12