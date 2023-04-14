Hamilelikte Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek (16. Bölüm)

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kendini Bilmek 16. bölümü ile sizlerle... Kendini Bilmek'in 16. bölümüne Klinik Psikolog Dr. Ayşe Kaya Göktepe konuk oldu.
Kendini Bilmek'in bugün "Hamilelilkte Ruh Sağlığı" konuşuldu.
00:00 Kendini Bilmek
03:00 Hamilelik Sürecinde Değişen Psikolojik Durumlar
05:00 Gebelik Depresyonu
10:00 Anneliğe Doğmak
15:00 Doğum Korkusu
19:00 Doğum Öncesi Annenin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
21:00 Doğuma Hazırlık Süreci
28:00 Annelik Psikolojisi
40:00 Doğum Sonrası Eş ve Ailelerin Rolleri