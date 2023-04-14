Hamilelikte Ruh Sağlığı | Kendini Bilmek (16. Bölüm)

Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kendini Bilmek 16. bölümü ile sizlerle... Kendini Bilmek'in 16. bölümüne Klinik Psikolog Dr. Ayşe Kaya Göktepe konuk oldu.

Kendini Bilmek'in bugün "Hamilelilkte Ruh Sağlığı" konuşuldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Hamilelik Sürecinde Değişen Psikolojik Durumlar

05:00 Gebelik Depresyonu

10:00 Anneliğe Doğmak

15:00 Doğum Korkusu

19:00 Doğum Öncesi Annenin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

21:00 Doğuma Hazırlık Süreci

28:00 Annelik Psikolojisi

40:00 Doğum Sonrası Eş ve Ailelerin Rolleri