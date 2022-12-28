İnsan İlişkilerinde Denge | Kendini Bilmek

Karşımızdaki kişiye neden "Hayır" diyemiyoruz?

29 Aralık 2022 | 06:58
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Alma ve verme dengesinin hayatımıza nasıl etkisi olur? Aile içinde denge nasıl sağlanmalı? Aile içindeki denge nasıl korunmalı? İlişkilerde dengeyi nasıl kurmalıyız? Karşımızdaki kişiye neden "Hayır" diyemiyoruz? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek programına bugün Klinik Psikolog Zeynep Tuba Akay ve Uzman Kln. Psk. Elif Bestenigar Mert konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek
02:30 İnsan ilişkilerinde denge
11:00 Ebeveyn- Çocuk arasındaki alma verme dengesi
17:00 Alma ve verme dengesinin hayatımıza nasıl etkisi olur?
30:00 Aile içinde denge nasıl sağlanmalı?
40:00 Alma verme dengesinin hayatımıza etkisi
01:02:00 Aile içindeki denge nasıl korunmalı?
01:09:00 İlişkilerde dengeyi nasıl kurmalıyız?
01:17:00 Karşımızdaki kişiye neden "Hayır" diyemiyoruz?

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