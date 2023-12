İnternetten alışveriş yapmayı çok seviyorum I Kendini Bilmek

Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı.

Kendini Bilmek'te bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Psikolog Nihan Avcı'nın sunumuyla Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

06:25 Filistin soykırımına karşı bireysel olarak neler yapabiliriz?

08:56 İsrail'in Filistin soykırımına karşı boykot ne kadar etkili?

15:22 "Oğlum arkadaşlarının yanında ben varken pek konuşmuyor, çok etkileşime girmiyor"

20:10 "12 yaşındaki oğlum kafasına sürekli bir şeyleri takıyor"

24:48 "Her şeyi kafasına takan çocuk kaygılıdır"

27:22 "Kızım 12 yaşında okuldaki her şeyi; erkek kız ilişkilerini babasının yanında anlatıyor. Babası da kızıyor ve konu kavgaya kadar gidiyor. Ne yapmamız lazım?"

36:05 "6 yaşındaki oğlum hasta olduğu için okula ara vermek zorunda kaldık, şimdi okula giderken ağlıyor. Gitmek istemiyor. Nasıl ikna edebilirim?"

43:33 "5 yıllık evliyim annemler şehir dışında yaşıyor, gidip kalmak istiyorum ama daha önce kaldığımda kocamın internetten kadınlarla konuştuğunu seziyorum."

51:32 "51 yaşında emekli bir adamım. Hiçbir kötü alışkanlığım yok. İnternetten alışveriş yapmayı çok seviyorum. Her gün kargo gelince eşim 'yine ne aldın?' diyor ve bana kızıyor. Sizce yanlış mı yapıyorum?"

1:01:13 "Eşimin ailesi hakaret ettiğinde laf soktuklarında bile cevap veremiyorum. Eşimle tartıştığımız zaman haklı bile olsam, onun gönlünü almaya çalışıyorum. Kimseyle küs kalamıyorum."

1:08:07 "Kızım 32 aylık. Konuşuyor ama net değil, bazı harfleri çıkartamıyor. Bu durum normal mi? Biz uyurken parmağını da emiyor ve battaniyesiz uyuyamıyor."

1:19:30 "Kur'an Kursu hocasıyım. İlkokula giden öğrencim ödev yapmadığı için sınıf öğretmeni tarafından tahtaya kaldırılıp fotoğrafı çekiliyor ve veli grubuna atılıyor. Öğrencim okula gitmek istemiyor. Veli, öğretmenin bir bildiği vardır, diyor."

1:25:17 "7 yaşındaki kızım yanlış yaptığı davranışlar için bana bunu 'şeytan yapmamı söylüyor' diyor."

1:33:28 "Eşimle ayrı yaşıyoruz, oğlum ben bir yere gittiğimde sürekli bana bir şey olmasından korkuyor, yanımda değilken sürekli beni aramak istiyor. Bu durumu nasıl aşabiliriz?"

1:35:10 "Ebeveynlerimizden edindiğimiz yanlış davranışları nasıl onarabiliriz?"

1:40:11 "11. sınıfa giden oğlum var. 4. sınıftayken üstün zekalı olduğu tespit edildi. Bu konuda eğitim aldı. Derslerinde iyi ama sınavlarına yansıtamıyor ve notları kötü geliyor."