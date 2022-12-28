Kararsızlık ve Gelecek Kaygısı İle Nasıl Baş Edilir? | Kendini Bilmek

Gelecek kaygısı nasıl yenilir? Gelecek kaygısından kurtulmak için ne yapmalıyız? Gelecek kaygısı ile başa çıkmanın yolları nelerdir? Kararsızlık nasıl yenilir? Kararsızlıktan nasıl kurtulurum? Kararsızlıktan kurtulmanın yolları nelerdir? Kararsızlık duygusu nasıl yenilir? Kararsızlık ve gelecek kaygısı ile hayatımı nasıl sürdürürüm? Kendini Bilmek, programında bugün seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Nihan Yaşaroğlu Avcı sordu, Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci cevapladı.

00:00 Kendini Bilmek

04:00 Kızım öğrendiklerini hemen unutuyor, ona nasıl yaklaşmalıyım?

12:00 Kendimi topluluk içinde ifade etme sorunumu nasıl aşabilirim?

19:00 Geçmişteki olayları fark etmek değiştirmeye yarar mı?

27:00 Kararsızlık ve gelecek kaygısı ile hayatımı nasıl sürdürürüm?

32:00 3 buçuk yaşındaki kızıma kendini savunmayı nasıl öğretirim?

37:30 1. sınıfa giden kızımın okula alışmasını nasıl sağlarız?

43:00 Çocuğumuzun okulunu değiştirmek travma yaratır mı?

55:00 Herkese karşı küskün ve yalnız hissediyorum, ne yapmalıyım?

01:01:00 15 aylık oğluma karşı sesimi çok yükseltiyorum, ne yapmalıyım?

01:09:00 42 yaşındayım biri bana suçlu hissettirince ona hemen inanıyorum

01:12:00 Konsantrasyon eksikliği yaşıyorum, ne yapmalıyım?

01:17:00 11 yaşındaki kızımın farklı tikleri var, ne yapmalıyım?

01:21:00 11 yaşındaki oğlum isteklerini manipüle yoluyla yaptırmaya çalışıyor, ne yapmalıyım?

01:25:00 3 yıl önce annemi kaybettim, bunu atlatamıyorum, ne yapmalıyım?

01:29:00 9 yaşındaki oğlum çok kaygılı, ders yapamıyor, ne yapmalıyım?

01:34:00 Kızım sözlü fakat görümcesi ara bozmaya çalışıyor, ne yapmalıyım?

01:37:00 Yeğenim 12 yaşında sürekli yalan söylüyor, ne yapmalıyım?

01:40:00 Psikoz hastalığı olan birine nasıl davranmalıyız?