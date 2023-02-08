Kendini Bilmek | Deprem Haberleri

Deprem haberlerini sürekli takip etmek kişileri nasıl etkiliyor?

08 Şubat 2023 | 15:24
VİDEO DEVAM EDİYOR

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Deprem Haberleri ve Travmalar" konuşuldu.

Kendini Bilmek'e bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

11:34 Toplumsal travmalarda neler yaşanır?

25:03 Deprem haberlerini sürekli takip etmek kişileri nasıl etkiliyor?

51:22 Deprem çocuklara nasıl izah edilmeli?

56:48 Deprem travmasını atlatmak için "yardımlaşma"

01:09:06 Yardımlaşmanın çocuklarla yapılması ve ahlaki gelişimleri

01:18:45 Deprem görüntülerini sürekli izlemenin etkileri

01:23:32 Sürekli kötü habere maruz kalmakla duyarsızlaşma riski

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

285. Bölüm | Öfkeden Doğru Şekilde Arınmak
285. Bölüm | Öfkeden Doğru Şekilde Arınmak 28 Ocak 2023 | 16:37
293. Bölüm | Kendimizi Eleştirmek
293. Bölüm | Kendimizi Eleştirmek 26 Ocak 2023 | 21:04
Bitmeyen Bir Yorgunluk Hali: Tükenmişlik | Kendini Bilmek
Bitmeyen Bir Yorgunluk Hali: Tükenmişlik | Kendini Bilmek 30 Ocak 2023 | 19:17
296. Bölüm | Dijital Çağda Ebeveyn Olmak
296. Bölüm | Dijital Çağda Ebeveyn Olmak 31 Ocak 2023 | 15:51
297. Bölüm | Soru - Cevap
297. Bölüm | Soru - Cevap 01 Şubat 2023 | 16:00
298. Bölüm | Stres ve Kriz Yönetimi
298. Bölüm | Stres ve Kriz Yönetimi 03 Şubat 2023 | 21:18
Kendini Bilmek | Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Kendini Bilmek | Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi 07 Şubat 2023 | 17:36
Kendini Bilmek | Deprem Haberleri
Kendini Bilmek | Deprem Haberleri 08 Şubat 2023 | 15:19