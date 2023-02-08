Kendini Bilmek | Deprem Haberleri

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Deprem Haberleri ve Travmalar" konuşuldu.
Kendini Bilmek'e bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
11:34 Toplumsal travmalarda neler yaşanır?
25:03 Deprem haberlerini sürekli takip etmek kişileri nasıl etkiliyor?
51:22 Deprem çocuklara nasıl izah edilmeli?
56:48 Deprem travmasını atlatmak için "yardımlaşma"
01:09:06 Yardımlaşmanın çocuklarla yapılması ve ahlaki gelişimleri
01:18:45 Deprem görüntülerini sürekli izlemenin etkileri
01:23:32 Sürekli kötü habere maruz kalmakla duyarsızlaşma riski