Kendini Bilmek | Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün " Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
03:00 Depremin çocuklar üzerindeki etkisi
15:00 Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız?
23:00 Çocuklara deprem haberleri nasıl izah edilmeli?
28:00 Deprem görüntülerinden dolayı çocuklar travma yaşar mı?
53:00 Depremin çocuklar üzerindeki etkisi
56:00 Deprem haberleri ile ilgili ailelerin dikkat etmesi gerekenler
01:00:00 Deprem kaygısı ebeveynden çocuklara nasıl geçiyor?
01:05:00 Çocukta oluşacak bilgi kirliliğini engellemek için neler yapmalıyız?
01:11:00 Yardım etmenin insan psikolojisi üzerinde nasıl bir etkisi var?
01:26:00 Depremin çocuklar üzerindeki etkisi
01:35:00 Deprem haberleri ile ilgili ailelerin dikkat etmesi gerekenler