Kendini Bilmek | Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Çocuklara deprem haberleri nasıl izah edilmeli?

07 Şubat 2023 | 17:36
VİDEO DEVAM EDİYOR

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün " Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Depremin çocuklar üzerindeki etkisi

15:00 Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız?

23:00 Çocuklara deprem haberleri nasıl izah edilmeli?

28:00 Deprem görüntülerinden dolayı çocuklar travma yaşar mı?

53:00 Depremin çocuklar üzerindeki etkisi

56:00 Deprem haberleri ile ilgili ailelerin dikkat etmesi gerekenler

01:00:00 Deprem kaygısı ebeveynden çocuklara nasıl geçiyor?

01:05:00 Çocukta oluşacak bilgi kirliliğini engellemek için neler yapmalıyız?

01:11:00 Yardım etmenin insan psikolojisi üzerinde nasıl bir etkisi var?

01:26:00 Depremin çocuklar üzerindeki etkisi

01:35:00 Deprem haberleri ile ilgili ailelerin dikkat etmesi gerekenler

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

285. Bölüm | Öfkeden Doğru Şekilde Arınmak
285. Bölüm | Öfkeden Doğru Şekilde Arınmak 28 Ocak 2023 | 16:37
292. Bölüm I Pişmanlık
292. Bölüm I Pişmanlık 25 Ocak 2023 | 08:21
293. Bölüm | Kendimizi Eleştirmek
293. Bölüm | Kendimizi Eleştirmek 26 Ocak 2023 | 21:04
Bitmeyen Bir Yorgunluk Hali: Tükenmişlik | Kendini Bilmek
Bitmeyen Bir Yorgunluk Hali: Tükenmişlik | Kendini Bilmek 30 Ocak 2023 | 19:17
296. Bölüm | Dijital Çağda Ebeveyn Olmak
296. Bölüm | Dijital Çağda Ebeveyn Olmak 31 Ocak 2023 | 15:51
297. Bölüm | Soru - Cevap
297. Bölüm | Soru - Cevap 01 Şubat 2023 | 16:00
298. Bölüm | Stres ve Kriz Yönetimi
298. Bölüm | Stres ve Kriz Yönetimi 03 Şubat 2023 | 21:18
Kendini Bilmek | Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi
Kendini Bilmek | Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi 07 Şubat 2023 | 17:36