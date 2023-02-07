Kendini Bilmek | Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün " Depremin Çocuklar Üzerindeki Etkisi" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Depremin çocuklar üzerindeki etkisi

15:00 Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız?

23:00 Çocuklara deprem haberleri nasıl izah edilmeli?

28:00 Deprem görüntülerinden dolayı çocuklar travma yaşar mı?

53:00 Depremin çocuklar üzerindeki etkisi

56:00 Deprem haberleri ile ilgili ailelerin dikkat etmesi gerekenler

01:00:00 Deprem kaygısı ebeveynden çocuklara nasıl geçiyor?

01:05:00 Çocukta oluşacak bilgi kirliliğini engellemek için neler yapmalıyız?

01:11:00 Yardım etmenin insan psikolojisi üzerinde nasıl bir etkisi var?

01:26:00 Depremin çocuklar üzerindeki etkisi

01:35:00 Deprem haberleri ile ilgili ailelerin dikkat etmesi gerekenler