Kendini Bilmek | Soru - Cevap
Eşim beni anlamıyor, sürekli eleştiriyor, ne yapmalıyım?
04 Ocak 2023 | 18:52
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
274. Bölüm | Zihnimizin Bize Oynadığı Oyun 30 Aralık 2022 | 17:36
275. Bölüm | Kaybetme Korkusu 27 Aralık 2022 | 14:03
276. Bölüm | Huzursuzluğun ve Umutsuzluğun Temelleri 27 Aralık 2022 | 16:30
Kendini Bilmek | Soru - Cevap 28 Aralık 2022 | 21:53
278. Bölüm | Bir Hastalık Olarak: Bağımlılık 30 Aralık 2022 | 12:09
279. Bölüm | Korku Duygusunun Kökenleri 02 Ocak 2023 | 16:03
280. Bölüm | Şiddetin Sebepleri 04 Ocak 2023 | 18:39
Kendini Bilmek | Soru - Cevap 04 Ocak 2023 | 19:00