Kendini Bilmek | Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Deprem veya Afet Sonrasında Psikososyal Destek" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

10:08 Afet sonrası ilk yardım: Fiziki güvenlik ve psikolojik destek

21:47 Afet sonrası psikososyal yardım örnekleri

56:26 Travma sonrası stres bozukluğu ne zamana kadar devam eder?

56:48 Deprem travmasını atlatmak için "yardımlaşma"

01:07:12 Psikoterapi ilaç gibi bir tedavi tekniğidir

01:14:36 Kahraman kurtarma ekiplerinin zorlu mücadelesi

01:20:28 Deprem veya afet sonrasında psikososyal destek

01:29:23 Afet sonrası süreçte bizleri neler bekliyor?