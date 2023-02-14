Kendini Bilmek | Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Selva Turaboğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Deprem veya Afet Sonrasında Psikososyal Destek" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
10:08 Afet sonrası ilk yardım: Fiziki güvenlik ve psikolojik destek
21:47 Afet sonrası psikososyal yardım örnekleri
56:26 Travma sonrası stres bozukluğu ne zamana kadar devam eder?
56:48 Deprem travmasını atlatmak için "yardımlaşma"
01:07:12 Psikoterapi ilaç gibi bir tedavi tekniğidir
01:14:36 Kahraman kurtarma ekiplerinin zorlu mücadelesi
01:20:28 Deprem veya afet sonrasında psikososyal destek
01:29:23 Afet sonrası süreçte bizleri neler bekliyor?