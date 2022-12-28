Kişilik Özellikleri Bağlamında "Memnuniyetsizlik" | Kendini Bilmek

İnsanlar neden memnuniyetsizdir? Memnuniyetsiz çevrede yetişen çocuklar karamsarlığa sürüklenir mi? Sürekli şikayet ve memnuniyetsizlik hayatımızı nasıl etkiler? Memnuniyetsizlik insanları yalnızlaştırır mı? Memnuniyetsizlik bir koruma kalkanı mıdır? Sürekli eleştiren memnuniyetsiz kişiler neler yaşar? Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek'te bugün "Memnuniyetsizlik" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Uzman Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Kişilik özellikleri bağlamında "Memnuniyetsizlik"

03:30 İnsanlar neden sürekli şikayet eder?

04:30 İnsanlar neden memnuniyetsizdir?

09:30 Memnuniyetsiz çevrede yetişen çocuklar karamsarlığa sürüklenir mi?

11:30 Sürekli şikayet ve memnuniyetsizlik hayatımızı nasıl etkiler?

15:00 Kişilik özellikleri yaşam memnuniyetini nasıl etkiler?

18:00 Sürekli eleştiren memnuniyetsiz kişiler neler yaşar?

20:30 Memnuniyetsizlik insanları yalnızlaştırır mı?

24:00 Memnuniyetsizlik bir koruma kalkanı mıdır?

29:00 Memnuniyetsiz kişilerin tutumları hayatlarını nasıl etkiler?

47:00 Sürekli eleştiren memnuniyetsiz kişiler neler yaşar?

52:00 Yetiştiğimiz ortam hayata bakışımızı nasıl etkiler?

58:00 Memnuniyetsiz kişilerin yüksek standartları var mıdır?

01:00:00 Memnuniyetsizlik ve mükemmelliyetçilik ilişkisi

01:04:00 Memnuniyetsiz insanlar hangi kişilik özelliklerine sahip?

01:12:00 Sürekli eleştiren memnuniyetsiz kişiler neler yaşar?

01:19:00 Sürekli şikayet eden kişiler kendilerinden memnun olabilir mi?