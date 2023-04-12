Kurban Bayramı | Kendini Bilmek (48. Bölüm)
Sağlıklı beslenmede et tüketimi nasıl olmalı?
13 Nisan 2023 | 17:34
Psikolog Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek 48. bölümüyle sizlerle... Kendini Bilmek'e bugün Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya ve Diyetisyen Melike Kışlak konuk oldu.
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