Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler oluyor? (331.Bölüm)

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Ramazan ayında sağlıklı beslenme" konusu konuşuldu. Programa Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman ve Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Gülsevim Kurt Yazıcı konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Ramazan'da sağlıklı beslenme
04:00 Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler oluyor?
05:30 Sağlıklı beslenme için sahura kalkmanın önemi
08:20 Ramazan'da ekmek tercihimiz nasıl olmalı?
09:30 Gün boyu tok tutacak örnek sahur
11:00 Sahurda ne yenmemeli?
12:00 Beyaz ekmek daha mı çok acıktırıyor?
14:00 İmsaktan hemen önce çok su içmek zararlı mı?
16:00 Ramazan'da su dengesi nasıl sağlanmalı?
19:00 İftar menülerinde dikkat edilmesi gerekenler
26:00 İftarda, önce sıvı sonra katı beslenmenin önemi
36:00 İftarda asitli içecekler içilebilir mi?
38:00 Ramazan'da fiziksel aktivite yapılabilir mi?
41:00 Ramazan'da hangi saatlerde yürüyüş yapılmalı?
44:00 Ramazan'da yaşanılan kabızlıkla nasıl mücadele edilmeli?
46:00 Kabızlığa karşı kür tarifi
48:30 Ramazan'da tatlı tüketiminde nelere dikkat edilmeli?
54:00 Ramazan'dan sonra aralıklı oruca devam edilmeli mi?
01:07:00 Ramazan'da sağlıklı uyku nasıl sağlanır?