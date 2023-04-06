Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler oluyor? (331.Bölüm)

İmsaktan hemen önce çok su içmek zararlı mı?

06 Nisan 2023 | 11:06
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Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Ramazan ayında sağlıklı beslenme" konusu konuşuldu. Programa Uzman Diyetisyen Sevde Kahraman ve Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Gülsevim Kurt Yazıcı konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Ramazan'da sağlıklı beslenme

04:00 Oruç tuttuğumuzda vücudumuzda neler oluyor?

05:30 Sağlıklı beslenme için sahura kalkmanın önemi

08:20 Ramazan'da ekmek tercihimiz nasıl olmalı?

09:30 Gün boyu tok tutacak örnek sahur

11:00 Sahurda ne yenmemeli?

12:00 Beyaz ekmek daha mı çok acıktırıyor?

14:00 İmsaktan hemen önce çok su içmek zararlı mı?

16:00 Ramazan'da su dengesi nasıl sağlanmalı?

19:00 İftar menülerinde dikkat edilmesi gerekenler

26:00 İftarda, önce sıvı sonra katı beslenmenin önemi

36:00 İftarda asitli içecekler içilebilir mi?

38:00 Ramazan'da fiziksel aktivite yapılabilir mi?

41:00 Ramazan'da hangi saatlerde yürüyüş yapılmalı?

44:00 Ramazan'da yaşanılan kabızlıkla nasıl mücadele edilmeli?

46:00 Kabızlığa karşı kür tarifi

48:30 Ramazan'da tatlı tüketiminde nelere dikkat edilmeli?

54:00 Ramazan'dan sonra aralıklı oruca devam edilmeli mi?

01:07:00 Ramazan'da sağlıklı uyku nasıl sağlanır?

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