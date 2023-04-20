Ramazanda Kazandıklarımız | Kendini Bilmek (341. Bölüm)

Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz? Ramazan sonrası beslenmede dikkat edilecek hususlar nelerdir? Sağlıklı ve doğru beslenme nasıl olur? Duygusal yeme neden oluşur? Beslenme yaşam kalitesini nasıl etkiler?

Kendini Bilmek'e bugün Klinik Psikolog Erdinç Türk ve Dr. Hatice Kübra Barcın Güzeldere konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Ramazanda kazandıklarımız ve bayramda beslenme

07:30 Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz?

09:30 Ramazan sonrası beslenmede dikkat edilecek hususlar

11:30 Sağlıklı ve doğru beslenme nasıl olur?

22:00 Beslenmenin mutluluk ile nasıl bir bağlantısı var?

35:00 Ramazan sonrası nasıl beslenmeliyiz?

39:00 Duygusal yeme neden oluşur?

42:00 Beslenme yaşam kalitesini nasıl etkiler?

48:00 Ramazan sonrası beslenmede dikkat edilecek hususlar

52:00 Sağlıklı ve doğru beslenme nasıl olur?

01:00:00 Toplumsal sevinç iklimi oluşturan müstesna zamanlar : Bayramlar

01:07:00 Sağlıklı ve doğru beslenme nasıl olur?

01:11:00 Bayramların toplumsal yapımızı etkileri