Ruh sağlığı I Kendini Bilmek (312. Bölüm)

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün ruh sağlığını koruma yolları konuşuldu. Programa Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

06:00 Ruh sağlığını en çok riske atan durumlar neler?

09:55 Değiştiremeyeceğimiz koşulların oluşturduğu stresle baş etmek

11:02 Hangi belirtiler ruh sağlığı problemi yaşadığımızı gösterir?

12:40 Zihinde gelecek için kötücül senaryolar kurmak bizi nasıl etkiler?

15:11 Geçmişten gelen kaygı alt yapısı endişelerimizi tetikler mi?

20:08 Ruh sağlığımızı koruma yolları

22:53 Bedenimiz strese karşı hangi tepkileri verir?

26:56 Hangi belirtiler ruh sağlığı problemi yaşadığımızı gösterir?

30:44 Eleştirel iç sesimiz bize neler söyler?

32:30 Zor koşullarda kendimizi nasıl tanıyabiliriz?

37:15 Depresif ruh halinin biyolojik açıdan belirtileri

39:50 Ruh sağlığını en çok riske atan durumlar neler?

40:42 "Hayatımı kontrol edemiyorum" hissi nelere sebep olur?

45:26 Kaygı ve endişe saati nasıl belirlenir?

47:55 Her gün belirli saatlerde kaygılanmak stresi azaltır mı?

49:31 Ruh sağlığı problemleri halledilmezse hayatı nasıl etkiler?

53:45 Zorlu durumlarla baş ederken ruh sağlığımızı koruma yolları

59:10 Hangi belirtiler ruh sağlığı problemi yaşadığımızı gösterir?

1:04:38 Koruyucu ruh salığı nedir?

1:05:49 Ruhsal problemlerle birlikte artan durumlar

1:06:55 Duygu çarkı nedir?

1:21:22 Karşı tarafın sınırlarına girdiğimizi nasıl anlarız?