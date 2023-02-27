Ruh sağlığı I Kendini Bilmek (312. Bölüm)

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün ruh sağlığını koruma yolları konuşuldu. Programa Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
06:00 Ruh sağlığını en çok riske atan durumlar neler?
09:55 Değiştiremeyeceğimiz koşulların oluşturduğu stresle baş etmek
11:02 Hangi belirtiler ruh sağlığı problemi yaşadığımızı gösterir?
12:40 Zihinde gelecek için kötücül senaryolar kurmak bizi nasıl etkiler?
15:11 Geçmişten gelen kaygı alt yapısı endişelerimizi tetikler mi?
20:08 Ruh sağlığımızı koruma yolları
22:53 Bedenimiz strese karşı hangi tepkileri verir?
26:56 Hangi belirtiler ruh sağlığı problemi yaşadığımızı gösterir?
30:44 Eleştirel iç sesimiz bize neler söyler?
32:30 Zor koşullarda kendimizi nasıl tanıyabiliriz?
37:15 Depresif ruh halinin biyolojik açıdan belirtileri
39:50 Ruh sağlığını en çok riske atan durumlar neler?
40:42 "Hayatımı kontrol edemiyorum" hissi nelere sebep olur?
45:26 Kaygı ve endişe saati nasıl belirlenir?
47:55 Her gün belirli saatlerde kaygılanmak stresi azaltır mı?
49:31 Ruh sağlığı problemleri halledilmezse hayatı nasıl etkiler?
53:45 Zorlu durumlarla baş ederken ruh sağlığımızı koruma yolları
59:10 Hangi belirtiler ruh sağlığı problemi yaşadığımızı gösterir?
1:04:38 Koruyucu ruh salığı nedir?
1:05:49 Ruhsal problemlerle birlikte artan durumlar
1:06:55 Duygu çarkı nedir?
1:21:22 Karşı tarafın sınırlarına girdiğimizi nasıl anlarız?