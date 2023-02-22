Soru Cevap I Kendini Bilmek (309. Bölüm)

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün izleyici soruları cevaplandı. Programa Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:30 Kızım depremden sonra benimle uyumak istiyor, ne yapmalıyım?
09:00 Çocukların deprem haberlerini izlemesi doğru mu?
23:30 Ailemden uzak yaşıyorum, çok özlüyorum. Bunun altında ne yatıyor?
35:00 Geleceğe dair kaygılarım artıyor, neden olabilir?
42:30 İnsan çok sevilmekten neden korkar?
52:20 Nişanlım beni az seviyor diye kaygılanıyorum, bunu konuşmalı mıyım?
01:01:30 Sürekli deprem olur korkusuyla kapıya yakın duruyorum, ne yapmalıyım?
01:05:15 Sosyal medya beni hayattan koparıyor, ondan nasıl kurtulabilirim?
01:18:00 Babam annemle ilgilenmiyor, annem üzülüyor babamla nasıl konuşmalıyım?
01:27:00 Eşim her yıl iş değiştiriyor psikolojim bozuldu, ne yapabilirim?
01:30:00 Kullandığım psikoloji ilaçlarını bırakmak istiyorum