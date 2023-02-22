Soru Cevap I Kendini Bilmek (309. Bölüm)

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün izleyici soruları cevaplandı. Programa Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:30 Kızım depremden sonra benimle uyumak istiyor, ne yapmalıyım?

09:00 Çocukların deprem haberlerini izlemesi doğru mu?

23:30 Ailemden uzak yaşıyorum, çok özlüyorum. Bunun altında ne yatıyor?

35:00 Geleceğe dair kaygılarım artıyor, neden olabilir?

42:30 İnsan çok sevilmekten neden korkar?

52:20 Nişanlım beni az seviyor diye kaygılanıyorum, bunu konuşmalı mıyım?

01:01:30 Sürekli deprem olur korkusuyla kapıya yakın duruyorum, ne yapmalıyım?

01:05:15 Sosyal medya beni hayattan koparıyor, ondan nasıl kurtulabilirim?

01:18:00 Babam annemle ilgilenmiyor, annem üzülüyor babamla nasıl konuşmalıyım?

01:27:00 Eşim her yıl iş değiştiriyor psikolojim bozuldu, ne yapabilirim?

01:30:00 Kullandığım psikoloji ilaçlarını bırakmak istiyorum