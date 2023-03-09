Soru-Cevap | Kendini Bilmek (318. Bölüm)

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci izleyicilerden gelen soruları cevapladı.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 3 yaşındaki çocuğum öfke patlamaları yaşıyor, ne yapmalıyım?

17:00 5 yaşındaki oğlum matematikte çok başarılı, nasıl eğitim almalı?

32:30 Kreşte yaşanan sorunları öğretmenle nasıl konuşabilirim?

40:00 Soru sorulunca dona kalan çocuğum için ne yapabilirim?

44:00 Üç yaşındaki ikizlerimden biri hırçın, ne yapabilirim?

51:00 İrade sorunumu nasıl aşabilirim?

01:01:00 Aşırı heyecandan konuşamama durumu nasıl aşılır?

01:07:00 Kendime zarar vermek istiyorum, ne yapmalıyım?

01:09:00 Çocuğum canı sıkıldığı gerekçesiyle ısırma davranışı gösteriyor

01:22:00 Doktor kaygı bozukluğu olan kızıma ilaç verdi, kullanmalı mıyım?

01:26:00 11 yaşındaki oğlum kaprisli, mutsuz ve talepkar, ne yapmalıyım?