Soru-Cevap | Kendini Bilmek (318. Bölüm)

Aşırı heyecandan konuşamama durumu nasıl aşılır?

09 Mart 2023 | 06:35
VİDEO DEVAM EDİYOR

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün Nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci izleyicilerden gelen soruları cevapladı.

00:00 Kendini Bilmek
02:00 3 yaşındaki çocuğum öfke patlamaları yaşıyor, ne yapmalıyım?
17:00 5 yaşındaki oğlum matematikte çok başarılı, nasıl eğitim almalı?
32:30 Kreşte yaşanan sorunları öğretmenle nasıl konuşabilirim?
40:00 Soru sorulunca dona kalan çocuğum için ne yapabilirim?
44:00 Üç yaşındaki ikizlerimden biri hırçın, ne yapabilirim?
51:00 İrade sorunumu nasıl aşabilirim?
01:01:00 Aşırı heyecandan konuşamama durumu nasıl aşılır?
01:07:00 Kendime zarar vermek istiyorum, ne yapmalıyım?
01:09:00 Çocuğum canı sıkıldığı gerekçesiyle ısırma davranışı gösteriyor
01:22:00 Doktor kaygı bozukluğu olan kızıma ilaç verdi, kullanmalı mıyım?
01:26:00 11 yaşındaki oğlum kaprisli, mutsuz ve talepkar, ne yapmalıyım?

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