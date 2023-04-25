Sosyal İlişkilerde Yakınlık Sağlamak | Kendini Bilmek (342. Bölüm)

Sosyal ilişkilerde yakınlık sağlamakta neden ve nasıl güçlük çekiyoruz? Aile hayatında yakınlığı sağlamada engel olan durumlar neler? Kendimizde hangi özellikleri fark etmemiz, hangi özellikleri değiştirmemiz yakınlık sağlamada önemlidir?

Kendini Bilmek'e bugün Aile ve Çift Terapisti Ayşenur Bayraktar konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun sunumuyla Kendini Bilmek sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

03:00 İnsanın Çevresindekilerle Yakınlık İhtiyacı

06:00 İnsan İlişkilerinde Bağlılık ve Bağımlılık Farkı

12:00 Duygusal Olarak Erişilebilir Ebeveynler Kimlerdir?

22:00 Ebeveynin Duygusal Olarak Erişilebilir Olması Ne Demek?

27:00 Çevremizdekilerle Yakınlık Korkusu Nedir?

32:00 Arkadaş ve Aile İlişkilerinde Yakınlık

43:00 Çevremizdekilerle Yakın İlişkiler Kurmaktan Neden Korkarız?

01:00:00 Bireysellik ve Birliktelik Dengesi Nasıl Olmalı?

01:10:00 Neden Terkedilmekten Korkarız?

01:25:00 Manipüle Edildiğimizi Nasıl Anlarız?

01:35:00 Derin İlişkiler Kurabilmek İçin Neler Yapılmalı?