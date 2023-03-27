Şükretmek | Kendini Bilmek (327. Bölüm)

Şükretmek hayatımıza nasıl yansır?

27 Mart 2023 | 21:36
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Şükretmemek nankörlük müdür? Şükretmek hayatımıza nasıl yansır? Kimler hiçbir şeye şükredemez? Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Şükretmenin Hayatımıza Etkisi" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Aile Danışmanı - Vaiz Esra Yeniyol ve Klinik Psikolog Metin Aydın konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek
01:00 Şükran İle İyileşmek
08:00 Şükretmemek Nankörlük Müdür?
10:00 Şükretmek Hayatımıza Nasıl Yansır?
19:00 Teşekkür Etmek Neden Zor Gelir?
23:00 Uyandığımızda Şükran Hissetmek Günümüze Ve Hayatımıza Nasıl Yansır?
26:00 Şükran Duygusu Nasıl Oluşur?
31:00 Şükretmeye Nasıl Başlayabiliriz?
39:00 Şükretmesini Tavsiye Etmek Kişide Ters Tepkiye Neden Olur Mu?
43:00 Kimler Hiçbir Şeye Şükredemez?
46:00 Şükran Duymak Öğrenilebilen Bir Davranış Mı?
54:00 Şükran Duymayan İnsanlar Depresyona Girme Eğiliminde Midir?
58:00 Mükemmeliyetçilik Şükretmenin Önündeki Bir Engel Mi?

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