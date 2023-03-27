Şükretmek | Kendini Bilmek (327. Bölüm)

Şükretmemek nankörlük müdür? Şükretmek hayatımıza nasıl yansır? Kimler hiçbir şeye şükredemez? Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün "Şükretmenin Hayatımıza Etkisi" konuşuldu. Kendini Bilmek'e bugün Aile Danışmanı - Vaiz Esra Yeniyol ve Klinik Psikolog Metin Aydın konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
01:00 Şükran İle İyileşmek
08:00 Şükretmemek Nankörlük Müdür?
10:00 Şükretmek Hayatımıza Nasıl Yansır?
19:00 Teşekkür Etmek Neden Zor Gelir?
23:00 Uyandığımızda Şükran Hissetmek Günümüze Ve Hayatımıza Nasıl Yansır?
26:00 Şükran Duygusu Nasıl Oluşur?
31:00 Şükretmeye Nasıl Başlayabiliriz?
39:00 Şükretmesini Tavsiye Etmek Kişide Ters Tepkiye Neden Olur Mu?
43:00 Kimler Hiçbir Şeye Şükredemez?
46:00 Şükran Duymak Öğrenilebilen Bir Davranış Mı?
54:00 Şükran Duymayan İnsanlar Depresyona Girme Eğiliminde Midir?
58:00 Mükemmeliyetçilik Şükretmenin Önündeki Bir Engel Mi?