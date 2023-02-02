Var Olmak | Nurettin Topçu
Nurettin Topçu "Var olmak" isimli eserinde "neyi düşüneceğiz ve nasıl hareket edeceğiz" sorularını ele alır.
02 Şubat 2023 | 19:49
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