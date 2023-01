Sihirbazlar Hz. Musa'da (A.S.) neyi gördü? Hz. Musa'ya (A.S.) neden firavun değil de sihirbazlar iman etti? Niçin İsrailoğulları Hz. Musa'ya (A.S.) verdikleri sözü tutmadılar? Hz. Musa (A.S.) ve kavmi Kızıldeniz'i geçtikten sonra ne yaptı?

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

Kur'an Yolu 88. bölümüyle sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Kur'an'da Hz. Musa Peygamber

04:00 Sihirbazlar Hz. Musa'da (A.S.) neyi gördü?

08:00 Hz. Musa (A.S.) karşısında iman eden sihirbazların sınavı

14:00 Hz. Musa'ya (A.S.) neden firavun değil de sihirbazlar iman etti?

25:00 Hz. Musa (A.S.) ve Hz. Harun'un (A.S.) ilahi kelamı tebliğ etmeleri

44:00 Niçin İsrailoğulları Hz. Musa'ya (A.S.) verdikleri sözü tutmadılar?

52:00 Hz. Musa'nın (A.S.) Kızıldeniz'i yarması

01:01:00 Hz. Musa (A.S.) ve kavmi Kızıldeniz'i geçtikten sonra ne yaptı?

01:15:00 Allah'ın (C.C.) konuştuğu peygamber: Hz. Musa (A.S)