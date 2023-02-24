

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla 93. bölümüyle sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu

05:05 Kur'an'ın ışığında İsrailoğulları ve onlara gönderilmiş peygamberler

16:00 Neden İsrailoğullarına bu kadar çok peygamber gönderilmiştir?

23:02 Talut ve Calut kıssası ve düşündürdükleri

41:39 İsrailoğulları neden Calut'la savaşmak istemediler?

45:47 Hz. Davud (as) Calut'u nasıl öldürdü?

01:16:13 Kur'an'da Hz. Davud Peygamber kıssası

01:24:00 Hz. Davud'un (as) mucizeleri nelerdir?