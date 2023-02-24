Hz. Davud'un (as) mucizeleri nelerdir? | Kur'an Yolu (93. Bölüm)

Kur'an'ın ışığında İsrailoğulları ve onlara gönderilmiş peygamberler...

25 Şubat 2023 | 11:37
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Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla 93. bölümüyle sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu
05:05 Kur'an'ın ışığında İsrailoğulları ve onlara gönderilmiş peygamberler
16:00 Neden İsrailoğullarına bu kadar çok peygamber gönderilmiştir?
23:02 Talut ve Calut kıssası ve düşündürdükleri
41:39 İsrailoğulları neden Calut'la savaşmak istemediler?
45:47 Hz. Davud (as) Calut'u nasıl öldürdü?
01:16:13 Kur'an'da Hz. Davud Peygamber kıssası
01:24:00 Hz. Davud'un (as) mucizeleri nelerdir?

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