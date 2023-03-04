Kur'an Yolu - Kur'an'da Hz. Davud

Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin özellikleri nelerdir?

04 Mart 2023 | 18:07
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Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla 94. bölümüyle sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Kur'an'da Hz. Davud Peygamber Kıssası

45:00 Yahudiler Kur'an'da nasıl anlatılıyor?

55:00 Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin özellikleri

01:00:00 Kur'an'da Yahudilere lanet edilme meselesi

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