Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz.

Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

Kur'an Yolu 90. bölümüyle sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu

01:45 Kur'an'da Hz. Musa (as) Peygamber ve İsrailoğulları

04:58 Hz. Musa'nın (as) İsrailoğulları ile mücadelesi

09:10 Tur Dağı'ndan dönüşte Hz. Musa (as) İsrailoğullarına niye kızdı?

16:09 İsrailoğulları Hz. Musa'ya (as) verdikleri sözden neden döndüler?

23:53 İsrailoğulları putperest eğilimlerini niçin terk etmemişlerdi?

30:23 İsrailoğulları nasıl şirke düştüler?

43:52 İsrailoğulları tevhid inancını nasıl terk ettiler?

48:05 İsrailoğullarının Allah'a (cc) isyan etmeleri

59:06 İsrailoğulları tevhitten saptıkları için pişman oldular mı?

1:07:15 Hz. Musa (as) Peygamberin tevhid mücadelesi nasıl sonuçlandı?

1:14:15 İsrailoğulları tövbe ettiler mi?

1:25:07 Tarih boyunca tevhid mücadeleleri