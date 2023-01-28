Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz.
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
Kur'an Yolu 90. bölümüyle sizlerle...
00:00 Kur'an Yolu
01:45 Kur'an'da Hz. Musa (as) Peygamber ve İsrailoğulları
04:58 Hz. Musa'nın (as) İsrailoğulları ile mücadelesi
09:10 Tur Dağı'ndan dönüşte Hz. Musa (as) İsrailoğullarına niye kızdı?
16:09 İsrailoğulları Hz. Musa'ya (as) verdikleri sözden neden döndüler?
23:53 İsrailoğulları putperest eğilimlerini niçin terk etmemişlerdi?
30:23 İsrailoğulları nasıl şirke düştüler?
43:52 İsrailoğulları tevhid inancını nasıl terk ettiler?
48:05 İsrailoğullarının Allah'a (cc) isyan etmeleri
59:06 İsrailoğulları tevhitten saptıkları için pişman oldular mı?
1:07:15 Hz. Musa (as) Peygamberin tevhid mücadelesi nasıl sonuçlandı?
1:14:15 İsrailoğulları tövbe ettiler mi?
1:25:07 Tarih boyunca tevhid mücadeleleri