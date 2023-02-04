Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
Kur'an Yolu 91. bölümüyle sizlerle...
00:00 Kur'an Yolu
02:00 Kur'an'da Hz. Musa Peygamber ve İsrailoğulları
08:00 Hz. Musa'nın (a.s.) İsrailoğulları ile mücadelesi
22:00 Kur'an-ı Kerim'de Tayyib kelimesi ve gıdanın Tayyib vasfı
34:00 İsrailoğullarının Allah'a (c.c.) isyan etmeleri ve cezalandırılmaları
52:00 Kur'an'da Hz. Musa Peygamber ve İsrailoğulları
01:04:00 Tarih boyunca Tevhid mücadelesi
01:06:00 Hz. Musa Peygamberin tevhid mücadelesi nasıl sonuçlandı?
01:18:00 Günümüz Müslümanları Peygamberini (S.A.V.) nasıl temsil edebilir?