Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

Kur'an Yolu 91. bölümüyle sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Kur'an'da Hz. Musa Peygamber ve İsrailoğulları

08:00 Hz. Musa'nın (a.s.) İsrailoğulları ile mücadelesi

22:00 Kur'an-ı Kerim'de Tayyib kelimesi ve gıdanın Tayyib vasfı

34:00 İsrailoğullarının Allah'a (c.c.) isyan etmeleri ve cezalandırılmaları

52:00 Kur'an'da Hz. Musa Peygamber ve İsrailoğulları

01:04:00 Tarih boyunca Tevhid mücadelesi

01:06:00 Hz. Musa Peygamberin tevhid mücadelesi nasıl sonuçlandı?

01:18:00 Günümüz Müslümanları Peygamberini (S.A.V.) nasıl temsil edebilir?