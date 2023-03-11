Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla 93. bölümüyle sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu

03:00 Kur'an'da Hz. Süleyman kıssası

10:00 Tüm canlılarla konuşan peygamber: Hz. Süleyman

13:00 Hükümranlık ve hikmet sahibi peygamber: Hz. Süleyman

20:00 Hz. Süleyman'a verilen nimetler ve üstün vasıfları

36:00 Hz. Süleyman'a verilen mucizeler nelerdir?

58:00 Hz. Süleyman'ın vefatı neden anlaşılamadı?

01:20:00 Hz. Süleyman'ın görkemli hakimiyeti ve güçlü ordusu