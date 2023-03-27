Kur'an Yolu | Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan

İnsanın neden Ramazan ayına ihtiyacı vardır?

27 Mart 2023 | 16:02
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Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla 96. bölümüyle sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan

03:30 Kur'an'ın indirildiği ay olan Ramazanın anlamı ne?

07:00 Ümmete verilen üç büyük nimet ne?

10:00 Oruç ve Ramazan ayının fazileti

24:00 Kur'an-ı Kerim Ayı: Ramazan

34:00 İnsanın neden Ramazan ayına ihtiyacı vardır?

39:00 Ramazanda ibadet hayatımız nasıl olmalıdır?

58:00 Oruç ve Ramazan ayının fazileti

01:02:00 Orucun sosyal faydaları neler?

01:09:00 Ramazan ayında paylaşmanın önemi

01:13:00 Ramazan sofralarında israftan kaçmak

01:18:00 Ramazanda infak neden önemlidir?

01:22:00 Orucun farz kılınışındaki hikmetler nelerdir?

01:37:00 Ramazan ayında teravih namazının fazileti

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