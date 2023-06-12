Müslüman Şahsiyetin Temel Nitelikleri | Kur'an Yolu
Kulluğun tezahüründe ibadetlerin yeri nedir?
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
02:00 Müslüman şahsiyetinin oluşumunda Ramazan'ın kazandırdıkları
05:30 Kulluğun tezahüründe ibadetlerin yeri nedir?
44:00 Müslüman şahsiyetin temel nitelikleri
01:00:00 Kimliğin oluşumunda ve korunmasında dinin rolü
01:07:00 Kulluğun tezahüründe ibadetlerin yeri nedir?
01:25:00 Müslüman şahsiyetin temel nitelikleri