Peygamberlerin Sıfatları Bağlamında Hz. Muhammed (SAV) I Kuran Yolu
Kur'an'da Hz. Peygamber'i (sav) uyaran ayetlerin içerdiği mesajlar neler?
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel'in katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
05:40 Kur'an bağlamında peygamberlerin sıfatları
06:50 Peygamberleri insanlardan ayıran özellikler nelerdir?
26:45 Peygamberlerin sıfatları bağlamında Hz. Muhammed (sav)
36:40 Peygamberlerin "sıdk sıfatı"
38:40 Peygamberlerin "ismet sıfatı"
40:20 Peygamberlerin "ismet sıfatı" ve zelle
54:20 Kur'an'da Hz. Peygamber'e (sav) yapılan ilahi uyarılar
58:20 Kur'an'da Hz. Peygamber'i (sav) uyaran ayetlerin içerdiği mesajlar