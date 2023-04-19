Kur'an Öğreniyorum 1. Bölüm - Harfler
Bu dersimizde öncelikle şekil olarak harflerin kavranması, ardından harflerin isimlerinin ve son olarak da harflerin telaffuzlarının doğru bir şekilde öğrenilmesi üzerinde durulacaktır.
19 Nisan 2023 | 15:52
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OTOMATİK OYNAT
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Kur'an Öğreniyorum 6. Bölüm - Kesra Hareke 19 Nisan 2023 | 14:34
Kur'an Öğreniyorum 5. Bölüm - Fetha Harekenin Tenvini 19 Nisan 2023 | 14:30
Kur'an Öğreniyorum 4. Bölüm - Fetha Harekenin Uzatılması 19 Nisan 2023 | 13:56
Kur'an Öğreniyorum 3. Bölüm - Fetha Hareke (Üstün) 19 Nisan 2023 | 13:45
Kur'an Öğreniyorum 2. Bölüm - Harfler 2 19 Nisan 2023 | 13:36
Kur'an Öğreniyorum 1. Bölüm - Harfler 19 Nisan 2023 | 13:34