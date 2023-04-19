Kur'an Öğreniyorum 17. Bölüm | Ra Harfi
Bugünkü dersimizde Kur'an tilavetinin önemli konularından biri olan "ra" harfi üzerinde duracağız. Kur'an-ı Kerim'de üç harf, başlı başına birer konu olarak ele alınıyor. Bunlardan biri de “ra” harfi. Peki "ra" harfi neden ayrı bir konu olarak ele alınıyor? Çünkü bu harf, Kur'an'da bazı konumlarında kalın sesli olarak okunuyor, kalın seslendiriliyor; bazı konumlarında ise ince sesli olarak okunuyor. Onun için "ra" harfi önem teşkil ediyor. Bugünkü dersimizde "ra" harfinin kalın ve ince okunduğu konumları Kur'an ayetleri üzerinden terennüm edeceğiz.
19 Nisan 2023 | 21:23
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