Kur'an Öğreniyorum 19. Bölüm | İhfa-İzhar
Bugünkü konumuz önemli tecvit uygulamalarından biri olan ihfa ve izhar. Kur'an-ı Kerim'in tilavetinde ağızla beraber genizin de ayrı bir yeri, önemi vardır. İhfa, tenvin veya sakin nun'dan sonra ihfaya sebep olacak harflerden biri geldiğinde sakin nun veya tenvindekinun sesinin genizde akıtarak okunmasına verilen addır. İzhar da ihfanın tam tersidir. Yani tenvin veya sakin nun'dan sonra izhara sebep olacak harflerden biri geldiğinde gerçekleşir. Bu durumda sesi akıtmadan diğer harfe geçilir.
19 Nisan 2023 | 21:24
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