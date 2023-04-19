Kur'an Öğreniyorum 20. Bölüm | İdğam-ı Bila Ğunne (Gunnesizidgam)
Tenvin veya sakin nun'dan sonra "lam" ve "ra" harflerinden biri gelirse İdğam-ı Bilağunne (gunnesizidgam) yapılır. Yani nun sesi, lam harfine katılarak okunur.
20 Nisan 2023 | 14:18
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Kur'an Öğreniyorum 8. Bölüm | Kesra Harekenin Tenvini 19 Nisan 2023 | 21:11
Kur'an Öğreniyorum 7. Bölüm - Kesra Harekenin Uzatılması 19 Nisan 2023 | 15:51
Kur'an Öğreniyorum 6. Bölüm - Kesra Hareke 19 Nisan 2023 | 14:34
Kur'an Öğreniyorum 5. Bölüm - Fetha Harekenin Tenvini 19 Nisan 2023 | 14:30
Kur'an Öğreniyorum 4. Bölüm - Fetha Harekenin Uzatılması 19 Nisan 2023 | 13:56
Kur'an Öğreniyorum 3. Bölüm - Fetha Hareke (Üstün) 19 Nisan 2023 | 13:45
Kur'an Öğreniyorum 2. Bölüm - Harfler 2 19 Nisan 2023 | 13:36
Kur'an Öğreniyorum 1. Bölüm - Harfler 19 Nisan 2023 | 13:34