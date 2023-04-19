Kur'an Öğreniyorum 22. Bölüm | İdğam-ı Misleyn Mea’l - Ğunne
İdğam-ı MisleynMea’lĞunne, sakin mim harfinden sonra harekeli bir mim harfi ayrı ayrı kelimelerde birbiri ardına ya da sakin nun'dan sonra harekeli bir nun harfi, birisi bir kelimenin sonunda diğeri bir kelimenin başında olacak şekilde birbiri ardına gelecek olursa harflerin şeddelenerek aynı zamanda da sesi genizde akıtarak okunmasıdır.
20 Nisan 2023 | 14:22
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