Kur'an Öğreniyorum 26. Bölüm - Kalkale

Kalkaleyi "yankılanma" olarak tanımlayabiliriz. Kalkale, bir kelimenin ortasında veya sonunda gelen bazı harflerin titreterek okunması olarak da tarif edilebilir.

20 Nisan 2023 | 14:27

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