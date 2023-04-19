Kur'an Öğreniyorum 31. Bölüm | Genel Tekrar ve Tecvit Uygulamaları
Son dersimizde bugüne kadar öğrendiğimiz tecvit uygulamalarını Kur'an-ı Kerim'in kısa sureleri üzerinde zaman zaman açıklamalar da yaparak birlikte görmeye çalışacağız.
19 Nisan 2023 | 21:38
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
Kur'an Öğreniyorum 8. Bölüm | Kesra Harekenin Tenvini 19 Nisan 2023 | 21:11
Kur'an Öğreniyorum 7. Bölüm - Kesra Harekenin Uzatılması 19 Nisan 2023 | 15:51
Kur'an Öğreniyorum 6. Bölüm - Kesra Hareke 19 Nisan 2023 | 14:34
Kur'an Öğreniyorum 5. Bölüm - Fetha Harekenin Tenvini 19 Nisan 2023 | 14:30
Kur'an Öğreniyorum 4. Bölüm - Fetha Harekenin Uzatılması 19 Nisan 2023 | 13:56
Kur'an Öğreniyorum 3. Bölüm - Fetha Hareke (Üstün) 19 Nisan 2023 | 13:45
Kur'an Öğreniyorum 2. Bölüm - Harfler 2 19 Nisan 2023 | 13:36
Kur'an Öğreniyorum 1. Bölüm - Harfler 19 Nisan 2023 | 13:34