10. Bölüm ''Helal Rızık"

Kürsü programının bu bölümüne Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç katıldı, helal rızkın önemi ele alındı

16 Ağustos 2022 | 18:51
VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu, Çatalca Vaizi Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla Kürsü 10. bölümüyle yayında❗

Kürsü'ye bu hafta konuk olarak Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç katıldı. Kürsü'de bu hafta "Helal Rızkın Önemi" ele alındı. Kur'an'da Helal Kazanç İslam'da Helal ve Haramın Yeri Helal ve Haramla İlgili Temel Esaslar Helal Kazanç ve Ticaret İlişkisi

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