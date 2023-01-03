20. Bölüm | Müslüman Şahsiyeti ve Öfke Kontrolü

Ayet ve hadislerde öfke anında yapılması tavsiye edilenler nelerdir?

03 Ocak 2023 | 22:40
VİDEO DEVAM EDİYOR

Öfke nasıl kontrol edilir? Ayet ve hadislerde öfke anında yapılması tavsiye edilenler nelerdir? Kürsü programında bu hafta Müslüman şahsiyetin öfke kontrolü konusu ele alındı.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 20. bölümüyle Vav TV'de yayında!

20. bölümünde Kürsü'ye Sancaktepe İlçe Müftüsü Muammer Turan konuk oldu.

00:00 Kürsü

02:20 Müslüman Şahsiyeti ve Öfke Kontrolü

06:40 Öfke Nasıl Kontrol Edilir?

38:00 Ayet ve hadislerde öfke anında yapılması tavsiye edilenler nelerdir?

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