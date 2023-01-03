21. Bölüm | Sosyal Medyada Din Algısı

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu, Çatalca Vaizi Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla gerçekleşen Kürsü programında bu hafta sosyal medyada din algısı konuşuldu. Sosyal medyada dini içerikler nasıl paylaşılmalı? Sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Sosyal medyanın din algımıza etkisi nelerdir?
Kürsü programına bu hafta Fatih ilçe müftüsü Hüseyin Baş konuk oldu.
00:00 Kürsü
01:30 Masum Vanlıoğlu
06:30 Hüseyin Baş
10:00 Sosyal Medya ve Din
12:30 Dini bilgiyi ulaştırmada sosyal medyanın rolü
21:20 Sosyal medyada dini paylaşımda bulunurken nelere dikkat etmeli?
30:00 İletişim, sosyal medya ve gençlik
42:00 Sosyal medyada çocuklar ve gençler