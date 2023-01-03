21. Bölüm | Sosyal Medyada Din Algısı

Sosyal medyada dini paylaşımda bulunurken nelere dikkat etmeli?

03 Ocak 2023 | 19:24
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Hasan Basri Karadeniz'in sunumu, Çatalca Vaizi Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla gerçekleşen Kürsü programında bu hafta sosyal medyada din algısı konuşuldu. Sosyal medyada dini içerikler nasıl paylaşılmalı? Sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Sosyal medyanın din algımıza etkisi nelerdir?

Kürsü programına bu hafta Fatih ilçe müftüsü Hüseyin Baş konuk oldu.

00:00 Kürsü

01:30 Masum Vanlıoğlu

06:30 Hüseyin Baş

10:00 Sosyal Medya ve Din

12:30 Dini bilgiyi ulaştırmada sosyal medyanın rolü

21:20 Sosyal medyada dini paylaşımda bulunurken nelere dikkat etmeli?

30:00 İletişim, sosyal medya ve gençlik

42:00 Sosyal medyada çocuklar ve gençler

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