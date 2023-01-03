22. Bölüm | Gurbetin İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri

Gurbette Müslümanca yaşam nasıl olmalı?

03 Ocak 2023 | 20:38
VİDEO DEVAM EDİYOR

Gurbet ne anlama gelir? Gurbette Müslümanca yaşam nasıl olmalı? Müslüman için gurbet neresi? Hicret ve gurbet arasındaki ilişki nedir? Kürsü programında bu hafta "Gurbet" konusu işlendi.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 22. bölümüyle Vav TV'de yayında!

22. bölümünde Kürsü'ye İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan konuk oldu.

00:00 Kürsü

01:30 Gurbet ne anlama gelir?

05:00 Gurbette Müslümanca yaşam nasıl olmalı?

11:30 Masum Vanlıoğlu

17:00 Müslüman için gurbet neresi?

28:00 İslam'da "Gurbet" Anlayışı

35:00 Gurbetin İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri

39:00 Gurbet-Sıla İlişkisi

45:00 Gurbette Müslümanca Yaşam Nasıl Olmalı?

50:00 Hicret-Gurbet İlişkisi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

63. Bölüm | Haseki Eğitim Merkezi'nde "Eğitim"
63. Bölüm | Haseki Eğitim Merkezi'nde "Eğitim" 04 Ocak 2023 | 21:41
68. Bölüm | Umre
68. Bölüm | Umre 04 Ocak 2023 | 09:44
72. Bölüm I Cami Musikisinin Önemi Nedir?
72. Bölüm I Cami Musikisinin Önemi Nedir? 29 Aralık 2022 | 06:42
73. Bölüm | Cami Musikisinin Önemi
73. Bölüm | Cami Musikisinin Önemi 28 Aralık 2022 | 19:17
74. Bölüm | Çocuklar Arasında Adil ve Eşit Davranmak
74. Bölüm | Çocuklar Arasında Adil ve Eşit Davranmak 28 Aralık 2022 | 20:22
76. Bölüm | Kalbin İlacı: İman
76. Bölüm | Kalbin İlacı: İman 28 Aralık 2022 | 19:06
77. Bölüm I Peygamberimiz'in (SAV) Engellilere Karşı Tutumu | Kürsü
77. Bölüm I Peygamberimiz'in (SAV) Engellilere Karşı Tutumu | Kürsü 22 Aralık 2022 | 11:54
79. Bölüm | İnsanın Kendi İle Muhasebesi
79. Bölüm | İnsanın Kendi İle Muhasebesi 28 Aralık 2022 | 16:29