22. Bölüm | Gurbetin İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri

Gurbet ne anlama gelir? Gurbette Müslümanca yaşam nasıl olmalı? Müslüman için gurbet neresi? Hicret ve gurbet arasındaki ilişki nedir? Kürsü programında bu hafta "Gurbet" konusu işlendi.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 22. bölümüyle Vav TV'de yayında!

22. bölümünde Kürsü'ye İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan konuk oldu.

00:00 Kürsü

01:30 Gurbet ne anlama gelir?

05:00 Gurbette Müslümanca yaşam nasıl olmalı?

11:30 Masum Vanlıoğlu

17:00 Müslüman için gurbet neresi?

28:00 İslam'da "Gurbet" Anlayışı

35:00 Gurbetin İnsan Hayatı Üzerindeki Etkileri

39:00 Gurbet-Sıla İlişkisi

45:00 Gurbette Müslümanca Yaşam Nasıl Olmalı?

50:00 Hicret-Gurbet İlişkisi