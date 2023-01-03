24. Bölüm | Sözün Gücü ve Etkisi

İnsanlarla ilişkilerde sözün önemi nedir?

03 Ocak 2023 | 22:16
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İnsanlarla ilişkilerde sözün önemi nedir? Sözün gücü ve etkisini sosyal yaşantımızda nerelerde görebiliriz?

Kürsü programında bu hafta "İnsanlarla İlişkilerde Güzel Sözün Önemi" konusu ele alındı.

Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 24. bölümüyle Vav TV'de yayında!

Kürsü'nün bu haftaki konuğu İstanbul Eyüp Sultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş oldu.

00:00 Kürsü

03:00 İnsanlarla İlişkilerde Sözün Önemi

08:30 Sözün Gücü ve Etkisi

15:00 İnsanlarla İlişkilerde Sözün Önemi

24:00 Masum Vanlıoğlu

41:00 Aile İlişkilerinde Sözün Önemi

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