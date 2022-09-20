25. Bölüm "Etkin İletişim ve Davranış"

Kürsü programında bu hafta "Kuşaklar Arası Etkin İletişim ve Davranış" konusu ele alındı. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 25. bölümüyle Vav TV'de yayında! Kürsü programının bu haftaki konuğu İstanbul müftü vekili Mustafa Yavuz oldu.

00:00 Kürsü

02:00 Kuşaklar Arasındaki İletişim kopukluğu Nasıl Önlenir?

09:00 Kuşaklar Arası Etkin İletişim ve Davranış

11:00 Kuşaklar Arası İletişimde Nasıl Bir Dil Kullanılmalıdır?

17:00 Kuşaklar Arası Dayanışma Nasıl Olmalıdır?

19:00 Kuşaklar Arasındaki İletişim Kopukluğunun Nedenleri

23:00 Kuşaklar Arası Etkin İletişim ve Davranış

32:00 Çağımızda Çocuklara ve Gençlere Din Eğitimi Nasıl Verilmelidir?

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