25. Bölüm "Etkin İletişim ve Davranış"

Kuşaklar arasındaki iletişim kopukluğu nasıl önlenir?

20 Eylül 2022 | 07:30
VİDEO DEVAM EDİYOR

Kürsü programında bu hafta "Kuşaklar Arası Etkin İletişim ve Davranış" konusu ele alındı. Hasan Basri Karadeniz'in sunumu Çatalca Vaizi Dr. Masum Vanlıoğlu'nun katkılarıyla "Kürsü" 25. bölümüyle Vav TV'de yayında! Kürsü programının bu haftaki konuğu İstanbul müftü vekili Mustafa Yavuz oldu.

00:00 Kürsü
02:00 Kuşaklar Arasındaki İletişim kopukluğu Nasıl Önlenir?
09:00 Kuşaklar Arası Etkin İletişim ve Davranış
11:00 Kuşaklar Arası İletişimde Nasıl Bir Dil Kullanılmalıdır?
17:00 Kuşaklar Arası Dayanışma Nasıl Olmalıdır?
19:00 Kuşaklar Arasındaki İletişim Kopukluğunun Nedenleri
23:00 Kuşaklar Arası Etkin İletişim ve Davranış
32:00 Çağımızda Çocuklara ve Gençlere Din Eğitimi Nasıl Verilmelidir?

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